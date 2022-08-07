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19 минут назад

Трамп предрек скорую Третью мировую войну

Елена Прошина

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что некомпетентность администрации действующего главы американского государства Джо Байдена может привести к третьей мировой войне. Свое мнение он выразил на проходящей в штате Техас Конференции консервативных политических действий (CPAC), передает ТАСС.

Трамп предрек скорую Третью мировую войну
Фото: ReutersReuters

«Все может закончиться тем, что мы придем к третьей мировой войне из-за некомпетентных людей, которые нами руководят», — сказал он.

Трамп подчеркнул, что последующая война станет «худшей в истории», так как теперь страны могут использовать невероятно разрушительные вооружения.

Трамп назвал Пелоси сумасшедшей из-за поездки на Тайвань

Экс-президент США уверен, что во время его президентского срока такие события, как боевые действия на Украине и визит Нэнси Пелоси на Тайвань, были бы невозможны. Трамп отметил, что власти США не должны участвовать в «смехотворных и бесконечных» военных конфликтах за рубежом, так как это не отвечает потребностям американских граждан.

Ранее Трамп заявил, что депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси своим визитом в Тайбэй дала Китаю повод развязать военный конфликт. Он назвал ее «сумасшедшей» и выразил уверенность, что поступок Пелоси обернется для Тайваня крайне серьезными последствиями.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Конгресс США,
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