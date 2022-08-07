Трамп предрек скорую Третью мировую войну

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что некомпетентность администрации действующего главы американского государства Джо Байдена может привести к третьей мировой войне. Свое мнение он выразил на проходящей в штате Техас Конференции консервативных политических действий (CPAC), передает ТАСС.

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«Все может закончиться тем, что мы придем к третьей мировой войне из-за некомпетентных людей, которые нами руководят», — сказал он.

Трамп подчеркнул, что последующая война станет «худшей в истории», так как теперь страны могут использовать невероятно разрушительные вооружения.

Экс-президент США уверен, что во время его президентского срока такие события, как боевые действия на Украине и визит Нэнси Пелоси на Тайвань, были бы невозможны. Трамп отметил, что власти США не должны участвовать в «смехотворных и бесконечных» военных конфликтах за рубежом, так как это не отвечает потребностям американских граждан.