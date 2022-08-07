На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Уточняется, что сирены слышны в городе Сдерот, расположенном практически у границы с сектором Газа. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала, что начала в пятницу 5 августа операцию "Рассвет" и наносит удары по целям палестинской радикальной группировки "Исламский джихад" (организация запрещена в России) на территории Газы. В ответ из Газы по стране было выпущено более 100 ракет.