На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги, сообщает пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter.
Уточняется, что сирены слышны в городе Сдерот, расположенном практически у границы с сектором Газа. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала, что начала в пятницу 5 августа операцию "Рассвет" и наносит удары по целям палестинской радикальной группировки "Исламский джихад" (организация запрещена в России) на территории Газы. В ответ из Газы по стране было выпущено более 100 ракет.
Ранее число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 24, пострадавших - до 203. Позднее постоянные члены Совета Безопасности ООН Франция и Китай, а также ОАЭ (непостоянный член СБ на 2022 год) запросили закрытое заседание совещательного органа в связи с ситуацией в секторе Газа.