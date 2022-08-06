Судно Razoni с украинским зерном изменило маршрут

Сухогруз Razoni, на борту которого находится украинское зерно, изменил маршрут и прибудет в ливанский порт Триполи во вторник утром. Об этом ТАСС сообщил источник в портовой администрации.

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«Мы получили информацию о том, что судно с украинским зерном изменило маршрут и прибудет в Триполи утром во вторник, 9 августа», — сказал он.

Ранее минобороны Турции подтвердило информацию о том, что утром 5 августа из портов Украины вышли три сухогруза с зерном.

По информации военного ведомства, это суда Navistar, Rojen и Polarnet. Всех их проверят представители Совместного координационного центра (СКЦ), отметили в Минобороны.

Как сообщали в центре новостей ООН, в общей сложности эти суда везут 58 041 тонну кукурузы. Сухогруз Polarnet направится в Карасу (Турция), Navistar — в Рингаскидди (Ирландия), а Rojen — в британский Тизпорт.