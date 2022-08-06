В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
22 минуты назад

Судно Razoni с украинским зерном изменило маршрут

Газета.Ru

Сухогруз Razoni, на борту которого находится украинское зерно, изменил маршрут и прибудет в ливанский порт Триполи во вторник утром. Об этом ТАСС сообщил источник в портовой администрации.

Судно Razoni с украинским зерном изменило маршрут
Фото: Vincent Mundy/ReutersVincent Mundy/Reuters

«Мы получили информацию о том, что судно с украинским зерном изменило маршрут и прибудет в Триполи утром во вторник, 9 августа», — сказал он.

Ранее минобороны Турции подтвердило информацию о том, что утром 5 августа из портов Украины вышли три сухогруза с зерном.

«Это урок для ЕС и США». К чему приведет «зерновая» сделка России и Турции

По информации военного ведомства, это суда Navistar, Rojen и Polarnet. Всех их проверят представители Совместного координационного центра (СКЦ), отметили в Минобороны.

Как сообщали в центре новостей ООН, в общей сложности эти суда везут 58 041 тонну кукурузы. Сухогруз Polarnet направится в Карасу (Турция), Navistar — в Рингаскидди (Ирландия), а Rojen — в британский Тизпорт.

СКЦ следит за безопасным проходом судов по гуманитарному морскому коридору.

В мире,ООН,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители