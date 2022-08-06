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1 час назад

Генсек ООН заявил, что новая гонка вооружений уже началась

Газета.Ru

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что в мире уже стартовала новая гонка вооружений. Об этом сообщает ТАСС.

Генсек ООН заявил, что новая гонка вооружений уже началась
Фото: Mary Altaffer/ReutersMary Altaffer/Reuters

По словам генсека организации, теперь договоры по разоружению грозит опасность.

«Договоры о разоружении, которые были заключены в прошлом веке, находятся под угрозой», — подчеркнул Гутерриш во время посещения Хиросимы.

При этом глава всемирной организации рассчитывает, что Обзорная конференция стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) окажется эффективной.

Ранее сообщалось, что Россия представит в ООН резолюцию по предотвращению гонки вооружений в космосе.

До этого заместитель главы МИД России Александр Грушко заявлял о начатой НАТО новой гонке вооружений. По его словам, сочетание «враждебного военного планирования и враждебной политики создают такую гремучую смесь», из которой очень сложно выходить.

В мире,Антониу Гутерриш,Александр Грушко,МИД России,НАТО,ООН,
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