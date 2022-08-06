Генсек ООН заявил, что новая гонка вооружений уже началась

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что в мире уже стартовала новая гонка вооружений. Об этом сообщает ТАСС.
По словам генсека организации, теперь договоры по разоружению грозит опасность.
«Договоры о разоружении, которые были заключены в прошлом веке, находятся под угрозой», — подчеркнул Гутерриш во время посещения Хиросимы.
При этом глава всемирной организации рассчитывает, что Обзорная конференция стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) окажется эффективной.
Ранее сообщалось, что Россия представит в ООН резолюцию по предотвращению гонки вооружений в космосе.
До этого заместитель главы МИД России Александр Грушко заявлял о начатой НАТО новой гонке вооружений. По его словам, сочетание «враждебного военного планирования и враждебной политики создают такую гремучую смесь», из которой очень сложно выходить.