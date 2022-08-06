Запад обеспокоился углубляющимся сотрудничеством России и Турции

На Западе обеспокоены углубляющимся сотрудничеством Москвы и Анкары после встречи российского и турецкого лидеров в Сочи. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на шесть неназванных источников.

Фото: REUTERS/Turkish Presidential Press Office REUTERS/Turkish Presidential Press Office

В частности, тревогу США и Евросоюза вызывают заявления президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о более тесном взаимодействии в сфере экономики и торговли после саммита, прошедшего 5 августа.

В публикации говорится, что один из источников раскритиковал Анкару за «оппортунистскую» позицию. Издание также отмечает заявления американских властей о риске вторичных санкций. Их могут ввести в отношении стран, которые будут помогать Москве обходить ограничительные меры, введенные против нее Западом.

В разговоре с изданием другой высокопоставленный источник предположил, что ЕС может призвать компании отказаться от сотрудничества с Анкарой из-за ее активного взаимодействия с Россией. При этом другие собеседники газеты отвергли такой сценарий, усомнившись в возможности его реализации.