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13 минут назад

Запад обеспокоился углубляющимся сотрудничеством России и Турции

Lenta.ru

На Западе обеспокоены углубляющимся сотрудничеством Москвы и Анкары после встречи российского и турецкого лидеров в Сочи. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на шесть неназванных источников.

Запад обеспокоился углубляющимся сотрудничеством России и Турции
Фото:  REUTERS/Turkish Presidential Press Office REUTERS/Turkish Presidential Press Office

В частности, тревогу США и Евросоюза вызывают заявления президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о более тесном взаимодействии в сфере экономики и торговли после саммита, прошедшего 5 августа.

В публикации говорится, что один из источников раскритиковал Анкару за «оппортунистскую» позицию. Издание также отмечает заявления американских властей о риске вторичных санкций. Их могут ввести в отношении стран, которые будут помогать Москве обходить ограничительные меры, введенные против нее Западом.

В разговоре с изданием другой высокопоставленный источник предположил, что ЕС может призвать компании отказаться от сотрудничества с Анкарой из-за ее активного взаимодействия с Россией. При этом другие собеседники газеты отвергли такой сценарий, усомнившись в возможности его реализации.

Ранее 6 августа Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились перейти на торговлю в рублях. По словам президента, это «принесет деньги Москве и Анкаре».

В мире,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,ЕС,
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