Политическая карьера действующего украинского президента Владимира Зеленского подходит к концу, рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший офицер американской разведки Скотт Риттер, передает РИА Новости.
«Он будет вынужден либо покинуть Украину, <…> либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять», — говорит Риттер.
По словам экс-разведчика, гибель десятков тысяч мирных граждан бременем ответственности лежит непосредственно на плечах президента Украины.
Сегодня лидеры Запада начинают меньше верить в созданный образ Зеленского, поэтому стали чаще отказывать Киеву в помощи.
«Из-за того, что престиж президента Украины постепенно падает, больше нет смысла в том, чтобы он оставался у власти», — говорит Риттер.
Бывший разведчик предполагает, что уже совсем скоро на Украине произойдет государственный переворот.