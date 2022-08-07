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28 минут назад

Экс-разведчик США Риттер предрек лидеру Зеленскому трагический конец от рук украинцев

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Политическая карьера действующего украинского президента Владимира Зеленского подходит к концу, рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший офицер американской разведки Скотт Риттер, передает РИА Новости.

В США предрекли трагический конец Зеленскому от рук украинцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Он будет вынужден либо покинуть Украину, <…> либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять», — говорит Риттер.

По словам экс-разведчика, гибель десятков тысяч мирных граждан бременем ответственности лежит непосредственно на плечах президента Украины.

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Сегодня лидеры Запада начинают меньше верить в созданный образ Зеленского, поэтому стали чаще отказывать Киеву в помощи.

«Из-за того, что престиж президента Украины постепенно падает, больше нет смысла в том, чтобы он оставался у власти», — говорит Риттер.

Бывший разведчик предполагает, что уже совсем скоро на Украине произойдет государственный переворот.

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