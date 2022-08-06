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32 минуты назад

После обстрела Алчевска в ЛНР начался пожар в жилом доме

Деловая газета "Взгляд"

Вооруженные силы Украины обстреляли Алчевск в Луганской народной республике, один снаряд попал в жилое многоэтажное здание, в результате чего начался пожар, более 10 человек, в том числе четыре ребенка, получили ранения.

После обстрела Алчевска в ЛНР начался пожар в жилом доме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прямое попадание в жилой многоквартирный девятиэтажный жилой дом. В данный момент возгорание: восьмой, девятый этаж. Предварительно, мы имеем 10 пострадавших различной степени тяжести, среди них четыре ребенка, один ребенок находится в реанимации», – приводит Луганскинформцентр слова главы Алчевска Альберта Апшева

Он отметил, что попадания зафиксированы по домам спального района.

Напомним, 3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Под контроль российских и луганских сил перешел Лисичанск – последний из крупных городов на территории республики, который удерживался украинскими силовиками.

Президент России поздравил российских военных и Народную милицию ЛНР с освобождением республики.

Референдум о вхождении Луганской народной республики в состав России пройдет на 492 участках.

В мире,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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