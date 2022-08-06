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1 час назад

МИД Украины аннулировал свыше 220 дипломатических паспортов

Lenta.ruиещё 2

Министерство иностранных дел (МИД) Украины признало недействительными более 220 дипломатических паспортов, которые не вернули на хранение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заблокированное на территории Украины издание «Страна.ua».

МИД Украины аннулировал свыше 220 дипломатических паспортов
Фото: Валентин Огиренко / ReutersВалентин Огиренко / Reuters

В ведомстве заявили, что неоднократные призывы народных депутатов вернуть паспорта были проигнорированы. 225 документов были признаны недействительными.

Ранее в августе бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что дата его отъезда из ФРГ пока отсутствует. Украинский лидер Владимир Зеленский уволил Мельника с поста посла страны в июле. Сообщалось, что по возвращении на родину тот, предположительно, займет пост замглавы украинского МИД.

В мире,Андрей Мельник,Владимир Зеленский,
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