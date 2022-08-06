МИД Украины аннулировал свыше 220 дипломатических паспортов

Министерство иностранных дел (МИД) Украины признало недействительными более 220 дипломатических паспортов, которые не вернули на хранение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заблокированное на территории Украины издание «Страна.ua».

Фото: Валентин Огиренко / Reuters Валентин Огиренко / Reuters

В ведомстве заявили, что неоднократные призывы народных депутатов вернуть паспорта были проигнорированы. 225 документов были признаны недействительными.