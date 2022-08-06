Хейтеры раскритиковали корейского певца за фото из России

Хейтеры практически «затравили» популярного тайского певца Канпхиму Пхувакуна, известного также под ником BamBam. Поводом для их агрессии послужила серия фото, опубликованная им в социальных сетях. Среди них был снимок из России. В итоге, исполнителю пришлось извиняться перед фанатами. Об этом пишет Newsweek.

Фото: AP Photo / Ahn Young-joon AP Photo / Ahn Young-joon

Отмечается, что Канпхим Пхувакун родился в Таиланде в 1997 году. Он блогер, шоумен, продюсер, а также участник южнокорейского бойз-бенда GOT7.

В своих социальных сетях певец опубликовал большую серию снимков, сделанных во время разнообразных зарубежных турне, в том числе, и по России. Кадры он сопроводил короткой подписью, в которой сообщил, что они были сделаны в «старые добрые времена».

Автор статьи Джон Джэксон подчеркнул, что практически сразу после выхода поста под ним появилось большое количество резких и злых комментариев, в том числе, и от фанатов из Киева. Возмущение пользователей вызвал положительный отзыв певца о России