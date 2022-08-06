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24 минуты назад

Хейтеры раскритиковали корейского певца за фото из России

Илья Родин

Хейтеры практически «затравили» популярного тайского певца Канпхиму Пхувакуна, известного также под ником BamBam. Поводом для их агрессии послужила серия фото, опубликованная им в социальных сетях. Среди них был снимок из России. В итоге, исполнителю пришлось извиняться перед фанатами. Об этом пишет Newsweek.

Хейтеры раскритиковали корейского певца за фото из России
Фото:  AP Photo / Ahn Young-joon AP Photo / Ahn Young-joon

Отмечается, что Канпхим Пхувакун родился в Таиланде в 1997 году. Он блогер, шоумен, продюсер, а также участник южнокорейского бойз-бенда GOT7.

В своих социальных сетях певец опубликовал большую серию снимков, сделанных во время разнообразных зарубежных турне, в том числе, и по России. Кадры он сопроводил короткой подписью, в которой сообщил, что они были сделаны в «старые добрые времена».

Шейк раскритиковали на Западе из-за фотографии

Автор статьи Джон Джэксон подчеркнул, что практически сразу после выхода поста под ним появилось большое количество резких и злых комментариев, в том числе, и от фанатов из Киева. Возмущение пользователей вызвал положительный отзыв певца о России

После того, как по сети распространились хештеги с призывом немедленно извиниться перед украинцами, исполнитель удалил конфликтный снимок и принес извинения своим поклонникам.

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