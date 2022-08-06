Воздушная тревога зазвучала в Тель-Авиве

Сирены воздушной тревоги зазвучали в Тель-Авиве. Об этом в субботу, 6 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на израильское государственное радио «Кан».

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Отмечается, что сирены сработали в районе Гуш-Дана, агломерации, включающей в себя Тель-Авивский округ и Центральный округ.

Накануне воздушная тревога зазвучала в городах Лахиш на юге Израиля и Явне в центральной части страны, оповещая жителей о вероятной атаке со стороны сектора Газа.