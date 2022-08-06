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35 минут назад

Число жертв израильских ударов в секторе Газа выросло до 24

Говорит Москваиещё 1

Ранены ещё 203 человека. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения анклава.

Число жертв израильских ударов в секторе Газа выросло до 24
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В результате израильских авиаударов по сектору Газа 24 человека, включая шесть детей и две женщины, погибли, 203 получили ранения», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне Израиль начал наносить удары по участникам радикальной группировки «Исламский джихад» (террористическая организация, запрещена в России) в секторе Газа в рамках операции, которая получила название «Рассвет». Глава Минобороны Израиля Бени Ганц подписал приказ о призыве из резерва до 25 тысяч военнослужащих для «оперативных целей».

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