В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
12 минут назад

Глава МАГАТЭ обеспокоен обстрелом Запорожской АЭС

ТАССиещё 2

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обеспокоен обстрелом Запорожской АЭС. Об этом организация сообщила в субботу на своем официальном сайте.

Глава МАГАТЭ заявил о риске ядерной катастрофы из-за обстрелов ЗАЭС
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

"Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе АЭС, что подчеркивает реальный риск ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде на Украине и за ее пределами", - заявил глава МАГАТЭ. "Военные действия, ставящие под угрозу безопасность Запорожской атомной электростанции, совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой", - подчеркнул он. "Я решительно и настоятельно призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность вблизи этого важного ядерного объекта", - добавил Гросси.

Ранее в пятницу военно-гражданская администрация Энергодара сообщила об обстреле территории Запорожской АЭС Вооруженными силами Украины. Возник пожар, оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков.

Украина сообщила МАГАТЭ о контроле над Чернобыльской АЭС

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе, она производила четверть всей электроэнергии на Украине, ее мощность составляет около 6 тыс. мегаватт, она состоит из шести энергоблоков. С 1996 года Запорожская АЭС являлась обособленным подразделением национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", подконтрольной Украине. В марте 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. Сейчас АЭС работает на 70% от полной мощности, поскольку на освобожденной территории Запорожской области существует переизбыток производимой электроэнергии, в будущем планируется наладить ее поставки в Крым.

В мире,Рафаэль Гросси,МАГАТЭ,Росэнергоатом,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители