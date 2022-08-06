Глава МАГАТЭ заявил о риске ядерной катастрофы из-за обстрелов ЗАЭС

"Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе АЭС, что подчеркивает реальный риск ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде на Украине и за ее пределами", - заявил глава МАГАТЭ. "Военные действия, ставящие под угрозу безопасность Запорожской атомной электростанции, совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой", - подчеркнул он. "Я решительно и настоятельно призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность вблизи этого важного ядерного объекта", - добавил Гросси.

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе, она производила четверть всей электроэнергии на Украине, ее мощность составляет около 6 тыс. мегаватт, она состоит из шести энергоблоков. С 1996 года Запорожская АЭС являлась обособленным подразделением национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", подконтрольной Украине. В марте 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. Сейчас АЭС работает на 70% от полной мощности, поскольку на освобожденной территории Запорожской области существует переизбыток производимой электроэнергии, в будущем планируется наладить ее поставки в Крым.