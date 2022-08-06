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10 минут назад

19FortyFive: военная мощь Китая базируется на российских технологиях

Илья Родин

Военный аналитик Брент М. Иствуд, бывший офицер армии США, в статье для портала 19FortyFive рассказал, что китайская военная военная мысль якобы базируется на выпрошенных, скопированных и украденных у ведущих держав технологиях.

«Когда Китай не ворует идеи и проекты у США, он берет идеи, примененные русскими при изготовлении различной оборонной техники», - подчеркнул аналитик.

По его словам, китайские истребители чрезвычайно похожи на российские. К примеру, Shenyang J-11 является практически полной копией самолета ВС РФ Су-27.

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Иствуд напомнил, что Пекин на регулярной основе закупал в России комплексы С-300. В результате, китайский ЗРК HQ-9 воплотил в себе лучшие идеи, примененные при проектировании российской системы. Кроме того, для работы над ним могли применяться конструкторские решения, воплощенные в американском Patriot.

Автор статьи полагает, что этим тема военно-технического заимствования не ограничивается. Он уверен, что известные по всему миру противокорабельные ракеты DF-21B и DF-26B были созданы на основе соответствующих советских разработок 1970-х годов.

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