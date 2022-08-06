Запад решил использовать для борьбы с Россией старый метод

Запад хочет бороться с Россией и Китаем с помощью возрожденной концепции «Римленд». В прошлом веке она помогла одержать победу в двух мировых и холодной войне. Об этом пишет Мишель Гурфинкель в The Wall Street Journal, передает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

«Поддерживаемая США арка стратегического сотрудничества сейчас простирается от западной до восточной Евразии, формируя оборонительный океанский «Римленд», - считает автор.

Отмечается, что «Римленд» противостоит Китаю и России.

По мнению Гурфинкель, возрождение «Римленда» подтверждает несколько последних событий. Это турне американского президента по Ближнему Востоку и онлайн-саммит четырехсторонней группы I2U2. Ее членам являются Израиль, Индия, ОАЭ и США.

«Римленд» - концепция, которую в 1940 году создал политолог Николас Спикмен.

Он описал ее в работе «География мира». По этой теории, подконтрольная Америке дуга, идущая через Западную и Южную Европу, Ближний Восток, южную и восточную Азию, должна сдержать континентальные империи – СССР, КНР, а также их возможный альянс.