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2 минуты назад

Украинцы занимались вымогательством у соотечественников в Испании

Илья Родин

Испанская полиция задержала четырех участников украинской группировки. Их обвинили в совершении преступных действий против соотечественников. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД королевства.

Украинцы занимались вымогательством у соотечественников в Испании
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что подозреваемых заключили под стражу. Они ожидают суда.

По данным ведомства, оперативники начали слежку за преступниками в мае 2022 года, после того, как получили данные об ограблении трех украинок, незадолго до этого прибывших в страну.

В результате наблюдения, полицейские собрали данные о деятельности группировки. Выяснилось, что ее члены «использовали несоразмерное насилие для совершения грабежей». Кроме того, они не брезговали и вымогательством у своих земляков.

Напомним, что украинские беженцы постоянно жалуются на бездействие властей европейских стран. Они сообщают, что правительства государств ЕС прекратили финансовую и социальную поддержку мигрантов. Им приходится искать работу, а это в настоящее время осложняется кризисом в европейской экономике.

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