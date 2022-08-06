Пережившая ядерную атаку Хиросимы рассказала о трагедии

Тошико Танака, которая в 1945 году чудом пережила ядерную бомбардировку Хиросимы, призвала жителей Земли не допустить повторения страшной трагедии. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что за неделю до атаки американского самолета на японский город семья Тошико переехала в новый дом, расположенный в трех километрах от старого. Прежнее жилище в дальнейшем попало в эпицентр взрыва.
Пожилая женщина пожелала, чтобы погибшие жители Хиросимы «были последними, кто пострадал от этой жестокости». Она потребовала, чтобы ядерные вооружения никогда и ни при каких обстоятельствах не применялись на планете.
Тошико Танака рассказала также, что до сих пор хорошо помнит тот день. Боль, которая обожгла ее тело. А также вкус на губах закрывшей все небо пыли.
По данным агентства, на протяжении многих лет японка отказывала журналистам в интервью. Впервые она рассказала о трагедии в 2009 году. Тогда ей было 70 лет.