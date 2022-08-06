Пережившая ядерную атаку Хиросимы рассказала о трагедии

Тошико Танака, которая в 1945 году чудом пережила ядерную бомбардировку Хиросимы, призвала жителей Земли не допустить повторения страшной трагедии. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что за неделю до атаки американского самолета на японский город семья Тошико переехала в новый дом, расположенный в трех километрах от старого. Прежнее жилище в дальнейшем попало в эпицентр взрыва.

Пожилая женщина пожелала, чтобы погибшие жители Хиросимы «были последними, кто пострадал от этой жестокости». Она потребовала, чтобы ядерные вооружения никогда и ни при каких обстоятельствах не применялись на планете.

Тошико Танака рассказала также, что до сих пор хорошо помнит тот день. Боль, которая обожгла ее тело. А также вкус на губах закрывшей все небо пыли.