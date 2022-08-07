Четыре сухогруза с зерном вышли из портов Украины

"Из украинских портов вышли судно "Мустафа Неджати" с 6 тыс. тонн подсолнечного масла, которое следует в Италию; сухогруз "Стар Хелена" с 45 тыс. тонн подсолнечника, который направляется в Китай; судно "Глори", перевозящее 66 тыс. тонн кукурузы в Стамбул, а также сухогруз "Риво Уинд", которое вывозит 44 тыс. тонн кукурузы в турецкий Искендерун", - говорится в сообщении.