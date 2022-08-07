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36 минут назад

Четыре сухогруза с зерном вышли из портов Украины

ТАССиещё 3

Четыре сухогруза с зерном вышли в воскресенье утром из двух портов Украины, сообщило Минобороны Турции.

Четыре сухогруза с зерном вышли из портов Украины
Фото: ТАССТАСС

"Из украинских портов вышли судно "Мустафа Неджати" с 6 тыс. тонн подсолнечного масла, которое следует в Италию; сухогруз "Стар Хелена" с 45 тыс. тонн подсолнечника, который направляется в Китай; судно "Глори", перевозящее 66 тыс. тонн кукурузы в Стамбул, а также сухогруз "Риво Уинд", которое вывозит 44 тыс. тонн кукурузы в турецкий Искендерун", - говорится в сообщении.

Минобороны Турции в субботу анонсировало выход четырех сухогрузов с Украины: одного из Одессы и трех из Черноморска.

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