Власти Херсона опровергли сообщения о смерти Гуры

Заместитель главы администрации по ЖКХ Новой Каховки Виталий Гур, на которого было совершено покушение, находится в реанимации. Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, его цитирует ТАСС.

Фото: из личного архива из личного архива

Таким образом, Стремоусов опроверг ранее появившиеся сообщения о смерти Гуры по дороге в Крым.

«Находится в больнице в тяжелом состоянии, в реанимации. Смерть не подтверждаем», — сказал Стремоусов.