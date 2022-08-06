Байден снова оконфузился на публике

Президент США Джо Байден не смог выговорить слово «экономика» во время публичного выступления. Видео с очередным президентским конфузом опубликовал Telegram-канал RT.

Байден говорил о том, как много американских специалистов обсуждали новый законопроект, призванный «противодействовать инфляции и уменьшить затраты для американских семей».

Перечисляя экспертов, он неожиданно споткнулся на слове «экономика».

«Почти 130 экономистов, семь лауреатов Нобелевской премии по эконом… экономистам… по экономике то есть…» - сказал Байден.