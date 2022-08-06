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36 минут назад

Байден снова оконфузился на публике

Елена Прошина

Президент США Джо Байден не смог выговорить слово «экономика» во время публичного выступления. Видео с очередным президентским конфузом опубликовал Telegram-канал RT.

Байден говорил о том, как много американских специалистов обсуждали новый законопроект, призванный «противодействовать инфляции и уменьшить затраты для американских семей».

Перечисляя экспертов, он неожиданно споткнулся на слове «экономика».

«Почти 130 экономистов, семь лауреатов Нобелевской премии по эконом… экономистам… по экономике то есть…» - сказал Байден.

Ранее в Израиле, говоря о еврейских жертвах, Байден перепутал слова honor (честь) и horror (ужас).

В мире,Видео,Джозеф Байден,
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