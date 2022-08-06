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7 минут назад

Рожденную на Украине конгрессвумен обвинили в резкой риторике против Киева

Елена Прошина

Американские чиновники рассказали о результатах своей поездки на Украину. Они отметили, что на ее итогах крайне негативно сказалось поведение во время визита конгрессмена США украинского происхождения Виктории Спартц. Она вела себя «как слон в посудной лавке», сообщает CNN.

Рожденную на Украине конгрессвумен обвинили в резкой риторике против Киева
Фото: ReutersReuters

Конгрессмены подчеркнули, что Спартц не было в согласованном заранее списке, она присоединилась позднее. В поездку она отправилась за свой счет.

По словам чиновников, политик вела себя очень грубо, позволяла себе резкие высказывания и критику в адрес высокопоставленных лиц. Она практически подорвала усилия делегации, направленные на сохранение единства западных стран «вокруг Украины в поворотный момент».

Конгресс США раскололся из-за Украины

Ранее Спартц резко высказалась в адрес президента Украины Владимира Зеленского, а также главы офиса Андрея Ермака. Лидера страны она призвала прекратить играть в политику, а чиновника обвинила в предательстве.

В мире,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Конгресс США,
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