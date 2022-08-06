Афганистан заявил об отсутствии тела лидера «Аль-Каиды» на месте удара США

«Мы не нашли никакого тела в месте, которое подверглось удару американского беспилотника», — объявил Муджахид на встрече с журналистами.

О ликвидации аз-Завахири в ходе контртеррористической операции стало известно 2 августа. Тогда сообщалось , что лидер «Аль-Каиды» был убит ударом ракет Hellfire с беспилотника, когда вышел на балкон в своем убежище.

Президент США Джо Байден позже заявил, что Вашингтон не позволит Афганистану вновь стать пристанищем для террористов. Муджахид в ответ на это сообщил, что «Талибан» не был в курсе присутствия аз-Завахири в стране.