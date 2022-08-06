В США возмутились поведением "троянского коня" Путина в ЕС

Американское издание Foreign Policy возмутилось тем, что Венгрия упорно отстаивает свои национальные интересы, отказываясь идти на поводу у Брюсселя и Вашингтона. Колумнистка Аманда Коукли назвала Будапешт «троянским конем Путина внутри Европейского союза».

Фото: ТАСС ТАСС

«Что бы ни делала Москва, венгерский премьер настойчиво способствует ей», - пишет она.

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Коукли считает, что Венгрия доставляет серьезные неудобства Брюсселю, политика страны ведет к «отсутствию единства в Европе». Так, Будапешт с первых дней украинского конфликта ни разу не критиковал Россию. Кроме того, венгры постоянно выступают против антироссийских санкций.

«На прошлой неделе 27 членов ЕС согласились на добровольное 15-процентное сокращение использования газа. Единственным противником, конечно же, был Орбан, назвавший этот шаг «еще одним шагом к военной экономике», - пишет Коукли.

Она также отмечает, что, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто нанес «неожиданный визит в Москву».

«Этот шаг прочно закрепил за Венгрией место единственного союзника России в Европейском союзе. Позируя фотографу рядом со своим коллегой, сияющим Сергеем Лавровым, Сийярто приехал в город, чтобы попросить еще российского газа», - возмущается колумнистка.

По ее словам, Орбан и его партия «Фидес» возражают против санкций в отношении российской энергетики. В мае Орбан приостановил действие шестого пакета санкций ЕС до тех пор, пока не договорился об исключениях для Венгрии.

«В очередной раз лидеры Европейского союза и внешнеполитические аналитики задаются вопросом, что стоит за почти навязчивым подчинением Будапешта Кремлю», - пишет Коукли.

Она считает, что лидеры ЕС не решаются урезать средства ЕС, предназначенные для Будапешта, поскольку это «подрывает верховенство закона, фундаментальную ценность блока».