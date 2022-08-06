В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

В России указали на недосказанность генсеку ООН

Lenta.ruиещё 8

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский указал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу на недосказанность. Он отметил в Twitter, что тот, выступая в Хиросиме, не упомянул, кто именно сбросил на город атомную бомбу.

В России указали на недосказанность генсеку ООН
Фото:  Luiz Rampelotto/ Globallookpress.com Luiz Rampelotto/ Globallookpress.com

«Уважаемый генеральный секретарь, мир также никогда не должен забывать, что это преступление совершили США, будучи единственной страной, которая применила атомную бомбу против мирных жителей. Без всякой военной нужды», — подчеркнул дипломат.

Полянский добавил, что для Гутерриша было бы правильным обратить на этот факт внимание в своих заявлениях. Генсек ООН в субботу 6 августа выступил на церемонии в память о жертвах бомбардировок Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. Он призвал не забывать о трагедии и отметил, что ядерному оружию «нет места на нашей планете».

"Музей НАТО" рассказал о влиянии бомбардировок Хиросимы и Нагасаки на политику альянса

Политик упомянул кризисы «с ядерным оттенком», распространяющиеся от Ближнего Востока до Корейского полуострова, а также спецоперацию на Украине, однако умолчал о том, что США сбросили на японские города атомные бомбы, жертвами которых стали сотни тысяч человек, подавляющее число из них были мирными жителями.

Ранее Гутерриш заявил, что мир столкнулся с ядерной опасностью, невиданной со времен холодной войны и находится в одном просчете от ядерной катастрофы.

В мире,Антониу Гутерриш,Дмитрий Полянский,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители