В России указали на недосказанность генсеку ООН

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский указал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу на недосказанность. Он отметил в Twitter, что тот, выступая в Хиросиме, не упомянул, кто именно сбросил на город атомную бомбу.

Фото: Luiz Rampelotto/ Globallookpress.com Luiz Rampelotto/ Globallookpress.com

«Уважаемый генеральный секретарь, мир также никогда не должен забывать, что это преступление совершили США, будучи единственной страной, которая применила атомную бомбу против мирных жителей. Без всякой военной нужды», — подчеркнул дипломат.

Полянский добавил, что для Гутерриша было бы правильным обратить на этот факт внимание в своих заявлениях. Генсек ООН в субботу 6 августа выступил на церемонии в память о жертвах бомбардировок Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. Он призвал не забывать о трагедии и отметил, что ядерному оружию «нет места на нашей планете».

Политик упомянул кризисы «с ядерным оттенком», распространяющиеся от Ближнего Востока до Корейского полуострова, а также спецоперацию на Украине, однако умолчал о том, что США сбросили на японские города атомные бомбы, жертвами которых стали сотни тысяч человек, подавляющее число из них были мирными жителями.