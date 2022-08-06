КНДР пригрозила расплатой посетившей Корею Пелоси

Поездка спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в демилитаризованную зону на границе Южной Кореи и КНДР подстрекает корейский народ к очередной конфронтации, заявил глава департамента информации МИД Северной Кореи Чо Ён Сам. По его мнению, это очередное проявление враждебной политики США по отношению к другим государствам.

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Тот факт, что Пелоси говорила вместе с южнокорейскими властями о «сильном и расширенном сдерживании», чтобы справиться с «северокорейской угрозой» и самостоятельно посетила совместную зону безопасности в Пханмунджоме, является проявлением враждебных взглядов нынешней администрации США по отношению к КНДР, — говорится в публикации на сайте ЦТАК.

Чо Ён Сам назвал Нэнси Пелоси «величайшим разрушителем международного мира и стабильности» и заявил, что Соединенные Штаты «расплатятся» за все те проблемы, которые создала Пелоси в ходе своего азиатского турне.

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси завершила свою поездку в страны Азии 6 августа. Ее турне включало посещение Сингапура, Японии, Южной Кореи и Малайзии. Кроме того, американский политик посетила Тайвань — вопреки протестам со стороны Китая.