Херсонская область Украины фактически не находится в юрисдикции официального Киева, в связи с чем принимаемые украинскими властями решения не могут распространяться на регион, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление главы областной администрации Кирилла Стремоусова.
Так он прокомментировал назначение Украиной главы областной госадминистрации региона. Решения «нацистской верхушки» в Киеве он назвал преступными. По словам Стремоусова, в регионе не воспринимают любые заявления киевского режима всерьез, так как они перешли грани этики и морали, начав обстрел Херсонской области и радовались разрушениям и жертвам среди мирного населения.
Как отметил политик, назначенный властями Украины глава областной госадминистрации «никогда не приедет в Херсонскую область». Стремоусов назвал его «виртуальным губернатором» и «пустышкой».
Херсонская и приазовская часть Запорожской областей освобождены российскими Вооруженными силами в ходе специальной военной операции по демилитаризации Украины. По заявлению херсонских властей, регион намерен вступить в состав России, а Киеву необходимо навсегда забыть про регион.