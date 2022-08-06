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16 минут назад

СМИ: Херсон больше не находится в юрисдикции Украины

Елена Прошина

Херсонская область Украины фактически не находится в юрисдикции официального Киева, в связи с чем принимаемые украинскими властями решения не могут распространяться на регион, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление главы областной администрации Кирилла Стремоусова.

СМИ: Херсон больше не находится в юрисдикции Украины
Фото: ТАССТАСС

Так он прокомментировал назначение Украиной главы областной госадминистрации региона. Решения «нацистской верхушки» в Киеве он назвал преступными. По словам Стремоусова, в регионе не воспринимают любые заявления киевского режима всерьез, так как они перешли грани этики и морали, начав обстрел Херсонской области и радовались разрушениям и жертвам среди мирного населения.

Как отметил политик, назначенный властями Украины глава областной госадминистрации «никогда не приедет в Херсонскую область». Стремоусов назвал его «виртуальным губернатором» и «пустышкой».

Херсонская и приазовская часть Запорожской областей освобождены российскими Вооруженными силами в ходе специальной военной операции по демилитаризации Украины. По заявлению херсонских властей, регион намерен вступить в состав России, а Киеву необходимо навсегда забыть про регион.

В мире,Кирилл Стремоусов,
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