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48 минут назад

Глава украинского офиса Amnesty International заявила об уходе

Ura.Ruиещё 1

Глава украинского офиса международной правозащитной организации Amnesty International Оксана Покальчук объявила о своем увольнении. Об этом она написала в социальной сети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Глава украинского офиса Amnesty International заявила об уходе
Фото: EPAEPA

«Мне больно это признавать, но мы с руководством Amnesty International разошлись во взглядах на ценности. Поэтому я приняла решение покинуть организацию», — написала Покальчук на своей странице в соцсети.

Она сообщила, что ее взгляды не сошлись с руководством Amnesty International.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь международной правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому о зверствах ВСУ. Об этом сообщает France-Presse.

В мире,Оксана Покальчук,Владимир Зеленский,Amnesty International,
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