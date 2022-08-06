СМИ: немцев ждет  "гневная зима"

Подорожание энергоносителей и основных товаров может разжечь в Германии масштабные протесты этой осенью и зимой.
Как сообщает РИА Новости, правительство канцлера Олафа Шольца опасается роста радикальных движений на фоне социальной напряженности и подорожания продуктов и энергоносителей, сообщает издание. Авторы сюжета сравнивают грядущие протесты с беспорядками, организованными противниками антикоронавирусных ограничений.
Уже сейчас в Берлине проходят акции с лозунгами "Восстание" и "Гражданская война".
Помимо столицы, протестная активность наблюдается и в других федеральных землях — например, Баварии и Саксонии. Последняя также называется в качестве возможного центра будущих беспорядков.
Министр внутренних дел Саксонии Шустер сообщил, что ведомство готовится к различным сценариям и призвал власти создать кризисную группу, чтобы снизить последствия подорожания энергоносителей.
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