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53 минуты назад

СМИ: немцев ждет  "гневная зима"

Свободная пресса

Подорожание энергоносителей и основных товаров может разжечь в Германии масштабные протесты этой осенью и зимой.

СМИ: немцев ждет "гневная зима"
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает РИА Новости, правительство канцлера Олафа Шольца опасается роста радикальных движений на фоне социальной напряженности и подорожания продуктов и энергоносителей, сообщает издание. Авторы сюжета сравнивают грядущие протесты с беспорядками, организованными противниками антикоронавирусных ограничений.

Уже сейчас в Берлине проходят акции с лозунгами "Восстание" и "Гражданская война".

Помимо столицы, протестная активность наблюдается и в других федеральных землях — например, Баварии и Саксонии. Последняя также называется в качестве возможного центра будущих беспорядков.

Министр внутренних дел Саксонии Шустер сообщил, что ведомство готовится к различным сценариям и призвал власти создать кризисную группу, чтобы снизить последствия подорожания энергоносителей.

Ранее "СП" писала, что в ближайшее время Болгария может остаться без газа, однако страна по-прежнему боится оплачивать сырье в рублях. Об этом пишет в статье для портала Dir. bg Виктор Стефанов.

В мире,Олаф Шольц,
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