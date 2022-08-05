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14 минут назад

В Европарламенте предложили переосмыслить роль Гитлера в контексте России

Елена Прошина

Роль нацистского лидера Адольфа Гитлера необходимо переосмыслить в контексте современной борьбы России и Запада. С таким шуточным предложением в интервью журналу Telepolis выступил депутат Европарламента от Германии Мартин Зоннеборн.

В Европарламенте предложили переосмыслить роль Гитлера в контексте России
Фото: ReutersReuters

Он отметил, что считает действия тогдашнего немецкого руководства правильными.

«Важно, что мы вообще напали. Я предполагаю, что в сложившейся ситуации Гитлер тоже полностью переосмыслится, ведь он воевал против русских. Похоже, часть общественности собирается поставить Вилли Брандта на место Адольфа Гитлера и наоборот», — пошутил Зоннеборн.

Депутат не раз становился участником политических скандалов из-за своих ироничных высказываний. В частности, в 2009 году он своими словами спровоцировал серьезное ухудшение немецко-китайских отношений из-за «оскорбления чувств китайского народа».

Ранее читатели Die Welt возмутились политикой президента Украины Владимира Зеленского и призвали его быстрее заключить мирное соглашение с Москвой. Немцы назвали его «новым Гитлером», который «требует, что захочет и ведет себя как деспот по отношению к своему народу».

В мире,Мартин Зоннеборн,Владимир Зеленский,Европарламент,
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