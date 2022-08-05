Китай заявил о подрыве стабильности в Азии из-за Пелоси

Посол Китая в США Цинь Ган заявил, что визит спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань «серьезно подорвал» стабильность в Азии. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, Соединенные Штаты должны понести «полную ответственность» за такое развитие событий.

«Данное событие серьезно подорвало мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также нанесло ущерб китайско-американским отношениям», — сообщили в посольстве.

Власти Китая решили ввести санкции против спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее родственников после визита политика на Тайвань. В МИД отметили, что Пелоси посетила остров, несмотря на протесты со стороны Пекина. В КНР сочли это жестким вмешательством во внутреннюю политику Китая.