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26 минут назад

Китай заявил о подрыве стабильности в Азии из-за визита Пелоси на Тайвань

Lenta.ru

Посол Китая в США Цинь Ган заявил, что визит спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань «серьезно подорвал» стабильность в Азии. Об этом сообщает РИА Новости.

Китай заявил о подрыве стабильности в Азии из-за Пелоси
Фото: ReutersReuters

По его словам, Соединенные Штаты должны понести «полную ответственность» за такое развитие событий.

«Данное событие серьезно подорвало мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также нанесло ущерб китайско-американским отношениям», — сообщили в посольстве.

Власти Китая решили ввести санкции против спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее родственников после визита политика на Тайвань. В МИД отметили, что Пелоси посетила остров, несмотря на протесты со стороны Пекина. В КНР сочли это жестким вмешательством во внутреннюю политику Китая.

Пекин также остановил военное сотрудничество с США из-за того, что Вашингтон принял решение о поездке Пелоси, несмотря на многочисленные протесты со стороны Китая. Спикер прибыла с официальным визитом на Тайвань 2 августа.

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