В Тель-Авиве открыли все бомбоубежища

Городские власти также призвали жителей обращаться по телефону со всеми вопросами на горячую линию. Об этом сообщается на официальных страницах муниципалитета Тель-Авив — Яффо в соцсетях.

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Ранее сирены воздушной тревоги прозвучали в центральных и южных районах Израиля, предупреждая жителей о ракетных обстрелах из сектора Газа.Израильская армия сегодня начала наносить удары по участникам радикальной группировки «Исламский джихад» в секторе Газа в рамках операции, которая получила название «Рассвет».