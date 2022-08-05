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23 минуты назад

Власти Тель-Авива открыли все бомбоубежища на фоне обострения в секторе Газа

Говорит Москва

Городские власти также призвали жителей обращаться по телефону со всеми вопросами на горячую линию. Об этом сообщается на официальных страницах муниципалитета Тель-Авив — Яффо в соцсетях.

В Тель-Авиве открыли все бомбоубежища
Фото: ReutersReuters

Ранее сирены воздушной тревоги прозвучали в центральных и южных районах Израиля, предупреждая жителей о ракетных обстрелах из сектора Газа.Израильская армия сегодня начала наносить удары по участникам радикальной группировки «Исламский джихад» в секторе Газа в рамках операции, которая получила название «Рассвет».

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц подписал приказ о призыве из резерва до 25 000 военнослужащих для «оперативных целей».

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