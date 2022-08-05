Читатели британской газеты Daily Mail выразили свой шок и недовольство после публикации доклада правозащитной организации Amnesty International о военных преступлениях украинской армии. Британцы возмутились тем, что украинская армия ведёт свой народ на убой целенаправленно. Некоторые отметили, что Зеленский уничтожает страну, чтобы потом уехать в свой особняк во Флориду.

Отвратительно, что они целенаправленно ведут свой народ на убой, — написал пользователь с ником Whellers22.

Многие обрадовались, что появилась более правдивая информация чем та, которую подаёт украинское правительство.

Зеленский оказался патологическим лжецом и серийным убийцей, — заявил читатель с ником Purple Tomato.

Британцы также выразили уверенность в том, что Зеленский не действует в интересах своего народа, а «играет в свою пользу».

Международная правозащитная организация Amnesty International ранее заявила о том, что вооружённые силы Украины нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружение в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей. Такие данные содержатся в докладе организации. Там заявили, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает военных Украины от соблюдения международного гуманитарного права.