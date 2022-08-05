В США заявили о праве Израиля на самооборону

Посол США в Израиле Том Найдс заявил, что у Израиля есть полное право на самооборону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter политика.

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"Соединенные Штаты твердо верят в то, что Израиль имеет право защищать себя. Мы поддерживаем контакты с разными сторонами и призываем все стороны к спокойствию", — написал он.

Ранее сообщалось, что активисты радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" выпустили из сектора Газа по Израилю около 40 ракет, 30 из них были перехвачены.

По данным радиостанции, сигналы ПВО сработали в районе городов Ришон-ле-Цион, Бат-Ям, Холон и Явне в центральной части Израиля, а также в Ашкелоне и Ашдоде на юге. До этого сообщалось, что из сектора Газа по Израилю выпустили ракеты, их сбивает система ПВО "Железный купол".