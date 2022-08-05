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9 минут назад

Посол США заявил, что у Израиля есть право на самооборону

Газета.Ruиещё 1

Посол США в Израиле Том Найдс заявил, что у Израиля есть полное право на самооборону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter политика.

В США заявили о праве Израиля на самооборону
Фото: скрин видеоскрин видео

"Соединенные Штаты твердо верят в то, что Израиль имеет право защищать себя. Мы поддерживаем контакты с разными сторонами и призываем все стороны к спокойствию", — написал он.

Ранее сообщалось, что активисты радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" выпустили из сектора Газа по Израилю около 40 ракет, 30 из них были перехвачены.

По данным радиостанции, сигналы ПВО сработали в районе городов Ришон-ле-Цион, Бат-Ям, Холон и Явне в центральной части Израиля, а также в Ашкелоне и Ашдоде на юге. До этого сообщалось, что из сектора Газа по Израилю выпустили ракеты, их сбивает система ПВО "Железный купол".

Отмечается, что в нескольких городах на юге страны объявлена воздушная тревога. Армия обороны Израиля в ответ наносит удары по оружейным цехам, складам оружия и огневым позициям радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" (организация запрещена в России) в секторе Газа.

В мире,Том Найдс,ЦАХАЛ,
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