В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
47 минут назад

США предоставят Украине новый миллиардный пакет военной помощи

News.ru

Администрация Белого дома готовится предоставить Украине очередной пакет военной помощи. Он оценивается в сумму $1 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

США предоставят Украине новый пакет военной помощи
Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News PhotosStefani Reynolds/Consolidated News Photos

Администрация Байдена, как ожидается, подпишет новый пакет помощи Украине в области безопасности на один миллиард долларов в ближайшие дни, — говорится в сообщении.

По данным агентства, в пакет войдут боеприпасы для дальнобойного вооружения и бронированный медицинский транспорт.

Также в сообщении уточняется, что детали состава и объема пакета помощи до итогового утверждения главой американского государства могут поменяться.

В Киеве заявили о консультациях с США о целях для ударов HIMARS

Президент США Джо Байден 1 августа подписал меморандум о выделении Украине военной помощи на сумму $550 млн.В новый пакет вошли, в частности, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS.

Ранее СМИ сообщили о том, что Великобритания приняла решение о передаче нескольких своих военных кораблей украинским вооруженным силам.

В мире,Джозеф Байден,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители