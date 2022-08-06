«Будет как в Чернобыле». Москва призвала мир «осудить действия режима Зеленского».

Украинские военнослужащие в пятницу трижды обстреляли район крупнейшей в Европе атомной электростанции, которая находится городе Энергодар (Запорожская область). В результате был поврежден водородопровод, на водородной станции произошло факельное возгорание водорода. Обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. В российском Минобороны заявили, что в случае дальнейших провокаций вся ответственность за нарушение работы АЭС ложится на Киев и призвали международные организации «осудить преступные действия режима Зеленского».

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В пресс-службе администрации Энергодара заявили об обстреле территории Запорожской АЭС и начавшемся в результате атаки пожаре.

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"Оборваны две линии электропередачи, подводящие электроэнергию к открытому распределительному устройству мощностью 750 кВт, необходимому для обеспечения энергией и безопасного функционирования энергоблоков Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. На месте работают сотрудники пожарной спецчасти, но они не могут приступить к локализации, так как оборванные линии находятся под напряжением.

"Руководство ВГА города Энергодар и Запорожской области принимают все возможные меры по скорейшей нормализации работы Запорожской атомной станции", - подчеркнули в администрации.

Чуть позже ВСУ нанесли повторный удар по электростанции.

"Спустя два часа после первого удара с противоположного берега Днепра был совершен повторный артиллерийский обстрел ЗАЭС. На этот раз националистам удалось достичь цели, артиллерийские снаряды попали на промплощадку атомной станции", - написал в Telegram член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Характер и масштаб повреждений в результате совершенного украинскими военными преступления уточняется", - добавил он.

Кроме того, украинские войска нанесли артиллерийский удар по жилому массиву города Энергодар, повреждена гражданская инфраструктура.

"Повреждены восемь гаражей и три автомобиля. Также повреждена подходящая к трансформаторной подстанции "Луч" силовая линия электропередачи, два микрорайона полностью обесточены. Информация о пострадавших среди мирного населения продолжает уточняться", - сообщает Telegram-канал "Энергодарский связной".

"Ответственность ложится на киевский режим"

В Минобороны РФ заявили, что по территории города в общей сложности было выпущено 20 снарядов калибром 152-мм. Станцию и территории рядом обстреливало подразделение 45-й артиллерийской бригады ВСУ с огневых позиций в районе поселка Марганец.

"В результате обстрелов в городе Энергодар частично отсутствует электричество и водоснабжение, на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока N3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока N4. Кроме того, поврежден водородопровод из-за чего на водородной станции произошло факельное возгорание водорода", - говорится в сообщении ведомства.

"По счастливой случайности" украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, поэтому более крупного пожара и возможной радиационной аварии удалось избежать.

"Особый цинизм данной провокации киевского режима придает то, что она осуществлена во время проведения в Нью-Йорке, под эгидой Организации Объединенных Наций, международной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия. Призываем международные организации осудить преступные действия режима Зеленского, осуществляющего акты ядерного терроризма. В случае дальнейших провокаций на атомной электростанции вся ответственность за нарушение ее работы всецело ложится на киевский режим", - говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

"Ситуация крайне опасна"

Запорожские власти собираются задокументировать новые факты атаки на электростанцию и передать все собранные доказательства в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Мы видим, что количество ударов со стороны ВСУ по Запорожской АЭС сегодня уже исчисляется десятками, если мы возьмем ударные беспилотники, артиллерию, РСЗО. Или МАГАТЭ должно вмешаться, или мы получим действительно катастрофу. Это их зона ответственности, и дать оценку происходящему они должны, а вернее, обязаны", - призвал Рогов.

Днем ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на АЭС "полностью вышла из-под контроля", а станция работает с нарушениями. У организации также нет связи с сотрудниками предприятия.

"Все принципы безопасной работы АЭС нарушены. Риски очень серьезные, ситуация крайне опасна", - подчеркнул Гросси.

"Я умоляю как международный социальный работник, как глава международной организации, я очень прошу обе стороны санкционировать [наш] визит", - добавил он.

В МИД РФ утверждают, что российская сторона была готова оказать содействие визиту представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но в секретариате ООН его не согласовали.

"Согласовали сроки визита - конец июня, обеспечили сложную логистику этой поездки, гарантировали максимальную степень безопасности членам делегации. Однако буквально за несколько дней до планируемого приезда делегации МАГАТЭ секретариат ООН отказался одобрить это визит Уверены, что Киев изначально был заинтересован в срыве этой миссии, чтобы не допустить невыгодных оценок МАГАТЭ о том, что станция работает в штатном режиме", - рассказывал свою версию заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий.

"Будет сродни Чернобыльской"

После сегодняшних обстрелов в российском МИД предупредили, что катастрофа на Запорожской АЭС, если она произойдет, будет сродни чернобыльской.

"Ситуация исключительно тревожная, чреватая техногенной катастрофой на крупнейшей в Европе атомной электростанции. Эта катастрофа, если авария там произойдет, будет сродни чернобыльской", - сказал Вишневецкий.

"Мы бы хотели обратиться к международным организациям, в первую очередь к ООН и МАГАТЭ, а также к странам, которые имеют влияние на киевский режим, предпринять действия, чтобы обстрелы атомной станции немедленно прекратились", - добавил он.