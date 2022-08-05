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21 минуту назад

На Украине приняли решение конфисковать имущество россиян

Елена Прошина

Правительство Украины утвердило указ президента страны Владимира Зеленского о конфискации 903 объектов собственности России на своей территории. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.

На Украине приняли решение конфисковать имущество россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что конфискуемое имущество разделено на три категории: принадлежащее государству, активы подсанкционных граждан и компаний, а также банков России.

«79 позиций — это корпоративные права, 824 позиции — имущество», — добавил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, конфискованные активы конвертируют в средства, которые затем направят на оборону и восстановление страны. При этом Шмыгаль заявил, что этот шаг является «первым в государственной стратегии», а следующим станет конфискация «российских активов на Западе».

В мире,Денис Шмыгаль,Владимир Зеленский,Правительство Украины,
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