На Украине приняли решение конфисковать имущество россиян

Правительство Украины утвердило указ президента страны Владимира Зеленского о конфискации 903 объектов собственности России на своей территории. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.

Отмечается, что конфискуемое имущество разделено на три категории: принадлежащее государству, активы подсанкционных граждан и компаний, а также банков России.

По его словам, конфискованные активы конвертируют в средства, которые затем направят на оборону и восстановление страны. При этом Шмыгаль заявил, что этот шаг является «первым в государственной стратегии», а следующим станет конфискация «российских активов на Западе».