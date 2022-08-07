Еще двум судам с продовольствием разрешили выход из портов Украины

Совместный координационный центр (СКЦ) в рамках «продуктовой сделки» разрешил выход в понедельник, 8 августа, двух судов с продовольствием из украинских портов Черноморск и Южный. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ООН.

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Уточняется, что речь идет о кораблях МВ SACURA из Южного в направлении итальянской Равенны и MV ARIZONA из Черноморска в направлении турецкого Искандеруна. Сухогрузы будут перевозить 11 тысяч тонн сои и 48 459 тонн кукурузы. Общий вес продовольствия составит 59 459 тонн.