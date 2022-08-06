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51 минуту назад

«Я напомнил Путину, что мы можем провести его встречу с Зеленским»

Газета.Ruиещё 7

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Сочи со встречи с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал журналистам, что они обсудили. По словам Эрдогана, он вновь предложил Путину организовать встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции. Кроме того, президенты поговорили о переходе на торговлю в рублях и применение в Турции карты «Мир». Что еще рассказал Эрдоган журналистам – в материале «Газеты.Ru».

«Я напомнил Путину, что мы можем провести его встречу с Зеленским»
Фото: Вячеслав Прокофьев/POOL/ReutersВячеслав Прокофьев/POOL/Reuters

Встреча с Зеленским

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Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил президенту Владимиру Путину провести его встречу с Владимиром Зеленским, "несмотря на трудности на местах".

"Я также твердо убежден в том, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров. Я еще раз напомнил господину Путину, что мы можем провести его встречу с господином Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с нашим черноморским соседом, Россией, во всех областях, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир", - сказал турецкий лидер.

Он подчеркнул, что "молит Бога", чтобы встречи в Сочи были полезными.

Торговля в рублях и карты "Мир"

Эрдоган рассказал, что договорился с Путиным "по рублю как (денежной) единице в торговле. По его мнению, торговля в рублях "станет серьезным источником доходов для Турции и России".

"К тому же есть карта "Мир". В настоящее время ее принимают пять наших банков. Есть очень серьезные подвижки в этом вопросе, что в конечном счете улучшит условия пребывания туристов, приезжающих из России. Они смогут совершать покупки, оплачивать отели", - отметил президент Турции.

По его словам, страны также подтвердили планы выведения двусторонней торговли в год до $100 млрд. Для этого они хотят "развивать сотрудничество во всех областях, включая энергетику, торговлю, туризм, сельское хозяйство". По мнению Эрдогана, это позволит сделать торговлю двух государств "более сбалансированной".

Эрдоган вылетел в Сочи не один

Он добавил, что министр торговли Мехмет Муш подписал с вице-премьером России Александром Новаком меморандум – "дорожную карту" торгово-экономических отношений между двумя странами.

"Наши двери открыты для всех. Кто хочет инвестировать в нашу страну, мы оказываем им всяческую поддержку. Потому что Турция является самой важной открытой дверью для свободной рыночной экономики не только в этих последних событиях, но и в мире", - подчеркнул турецкий президент.

Визит на "Аккую"

Эрдоган также рассказал журналистам, что на следующей неделе намерен посетить АЭС "Аккую".

"Мы (власти Турции) говорили, АЭС "Аккую" имеет особое значение в энергетической стратегии нашей страны. Наша цель по вводу в эксплуатацию первого реактора "Аккую" в 2023 году сохраняется", - сказал он.

По его словам, он еще раз обсудил эти вопросы с Путиным. Эрдоган пообещал, что будет "лично следить за работами в "Аккую", а после расскажет президенту России о ситуации там.

Согласно открытым источникам, АЭС "Аккую" сооружается по российскому проекту, включающему в себя строительство и ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200. Соглашение о строительстве станции было подписано в мае 2010 года. Ожидается что станция будет выдавать 10% энергии от общих нужд Турции.

Сирийский вопрос и встреча ШОС

Эрдоган считает, что Путин придерживается справедливого подхода к Турции по сирийскому вопросу.

"Он особо заявляет, что всегда будет с нами в борьбе с терроризмом. У него такой подход: "Было бы гораздо точнее, если бы вы предпочитали решать их как можно больше вместе с режимом". Мы говорим, что наша разведывательная организация уже занимается этими вопросами с сирийской разведкой, но наши усилия направлены на то, чтобы получить результат", - пояснил президент Турции.

Он добавил, что российский президент пригласил его на встречу ШОС в Узбекистане, которая пройдет в Самарканде 15-16 сентября.

Совместное заявление

Накануне Путин и Эрдоган встретились в Сочи. Они разговаривали более четырех часов. После переговоров два президента подписали совместное заявление.

"Несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы, лидеры подтвердили общую волю к дальнейшему развитию российско-турецких отношений на основе уважения, признания взаимных интересов и в соответствии со своими международными обязательствами", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Президенты также договорились "наращивать объем двусторонней торговли", "идти навстречу ожиданиям противоположной стороны в областях экономики и энергетики" и "предпринять конкретные шаги" для наращивания взаимодействия по вопросам, остающимся на повестке обеих стран: в сфере транспорта, торговли, сельского хозяйства, промышленности, финансов, туризма и строительства.

"Лидеры признали важную роль конструктивных отношений двух стран в заключении Инициативы о безопасном вывозе зерна из украинских портов. Акцентирована необходимость обеспечить полное выполнение Стамбульской пакетной сделки в соответствии с ее духом и буквой, включая беспрепятственный экспорт российских зерна, удобрений и сырья для их производства", - говорится в тексте коммюнике.

Главы государств также обсудили ситуацию в Сирии. Они обозначили "важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии" и "подтвердили решимость действовать сообща" в вопросах борьбы с террористическими организациями.

"Заявлена твердая приверженность суверенитету, территориальной целостности и национальному единству Ливии. Стороны обозначили важность проведения свободных, справедливых и заслуживающих доверия выборов на основе максимально широкого консенсуса и вновь подтвердили свою поддержку продолжающемуся политическому процессу, основанному на главенствующей роли самих ливийцев и под их руководством", - отмечается в документе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил РИА "Новости", что Путин и Эрдоган не обсуждали вопросы возможного производства в России или закупку у Турции беспилотников Bayraktar.

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