В Турции заявили о невозможности решения конфликта на Украине без России

Директор управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что международное сообщество не сможет прекратить конфликт на Украине, если будет игнорировать Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».
Политик также отметил, что Турция использует свои международные отношения, чтобы Россия и Украина нашли решение, которое устроило бы всех.
«Правда в том, что некоторые наши друзья не хотят, чтобы война закончилась, они льют крокодиловы слезы», – добавил он.
Напомним, что ранее власти Турции и Азербайджана предложили альтернативу газовому будущему Европы.