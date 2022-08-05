В Киеве допустили расширение эвакуации

Правительство Украины серьезно рассматривает вопрос о массовой эвакуации населения, заявила вице-премьер страны Ирина Верещук в беседе с Telegram-каналом «Политика страны». По ее словам, проблема будет ощущаться наиболее остро с приближением зимы.

Мы будем рассматривать вопрос обязательной эвакуации и для других регионов. С приближением осени будем анализировать, какая ситуация с прохождением отопительного сезона. Мы готовимся к этому, — рассказала она.

Также Верещук призвала украинцев в срочном порядке эвакуироваться собственными силами. По ее прогнозам, после осени из своих домов будет выезжать очень много людей, и ситуация в стране станет еще более напряженной. О том, в каком порядке будут эвакуироваться украинцы, и в какие регионы они отправятся, политик не сообщает. Она подчеркнула, что основная задача — пережить зиму.