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42 минуты назад

На Украине готовятся к массовой эвакуации населения

News.ru

Правительство Украины серьезно рассматривает вопрос о массовой эвакуации населения, заявила вице-премьер страны Ирина Верещук в беседе с Telegram-каналом «Политика страны». По ее словам, проблема будет ощущаться наиболее остро с приближением зимы.

В Киеве допустили расширение эвакуации
Фото: ReutersReuters

Мы будем рассматривать вопрос обязательной эвакуации и для других регионов. С приближением осени будем анализировать, какая ситуация с прохождением отопительного сезона. Мы готовимся к этому, — рассказала она.

Также Верещук призвала украинцев в срочном порядке эвакуироваться собственными силами. По ее прогнозам, после осени из своих домов будет выезжать очень много людей, и ситуация в стране станет еще более напряженной. О том, в каком порядке будут эвакуироваться украинцы, и в какие регионы они отправятся, политик не сообщает. Она подчеркнула, что основная задача — пережить зиму.

Украина объявила обязательную эвакуацию из Донецкой области

Ранее Верещук объявляла о начале обязательной эвакуации гражданского населения из подконтрольной Киеву части Донецкой области. Министр сослалась на ст. 33 Кодекса гражданской защиты Украины, согласно которой обязательная эвакуация населения проводится в том числе в случае вооруженного конфликта. Верещук добавила, что отопления в регионе зимой не будет.

В мире,Ирина Верещук,Правительство Украины,
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