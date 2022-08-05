Durex высмеял визит Пелоси на Тайвань

Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2 августа и наделал много шума, поскольку Китай, считающий остров своей территорией, выступал против ее приезда. Дело доходило в том числе до угроз. Однако Пелоси все же прилетела на Тайвань, заявив, что США и дальше продолжат поддерживать остров. После этого Китай объявил о проведении военных учений вблизи острова с 4 по 7 августа.