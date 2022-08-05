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46 минут назад

Около Белого дома пожилая пара погибла из-за удара молнии

ТАСС

Два человека погибли после удара молнии в сквере напротив резиденции президента США в Вашингтоне. Об этом в пятницу сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию.

Молния убила двух человек у Белого дома
Фото: ReutersReuters

По ее информации, в результате полученных травм погибли 76-летний Джеймс Мюллер и 75-летняя Донна Мюллер.

Администрация президента уже выразила соболезнования семьям погибших. "Наши сердца с семьями, которые потеряли близких, и мы молимся за тех, кто все еще борется за свою жизнь", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

В Москве молния попала в двух человек

Ранее противопожарная служба города сообщила, что в результате удара молнии пострадали четыре человека, в числе которых была и пожилая пара. Информация о состоянии еще двух пострадавших не приводится.

В мире,Администрация США,
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