Молния убила двух человек у Белого дома

Два человека погибли после удара молнии в сквере напротив резиденции президента США в Вашингтоне. Об этом в пятницу сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию.

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По ее информации, в результате полученных травм погибли 76-летний Джеймс Мюллер и 75-летняя Донна Мюллер.

Администрация президента уже выразила соболезнования семьям погибших. "Наши сердца с семьями, которые потеряли близких, и мы молимся за тех, кто все еще борется за свою жизнь", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.