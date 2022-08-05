Израильские военные нанесли удары по целям в секторе Газа, которые представляют собой объекты группировки «Исламский джихад» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом сообщают представители Армии обороны Израиля в официальном Twitter-аккаунте.

«В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары в секторе Газа. В [приграничных с сектором Газа районах] тылу Израиля объявлено особое положение», — говорится в заявлении пресс-службы.

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Армия обороны Израиля начала в пятницу операцию "Рассвет" против целей террористической группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Пресс-секретарь Армии обороны Израиля объявил, что название операции против террористических целей палестинской группировки "Исламский джихад" - "Рассвет", - говорится в заявлении военных.

В пресс-службе отметили, что с 16:45 (совпадает с московским) 5 августа до 20:00 6 августа вводятся в действие "специальные инструкции по израильскому тылу в пределах 80 км от сектора Газа".

Al Arabiya сообщает, что двое погибли и 19 ранены в результате израильских ударов. Ранее агентство Reuters со ссылкой на тот же источник информировало об одном погибшем и 18 раненых.

Ранее в приграничных районах были усилены расчеты системы ПВО "Железный купол". Командование Армии обороны Израиля приняло в четверг решение направить дополнительные подразделения в район границы с Газой для повышения боеготовности на случай возможной атаки со стороны радикалов.

Во вторник израильские военные задержали в лагере палестинских беженцев Дженин одного из лидеров группировки "Исламский джихад". Израиль в тот же день блокировал дороги около сектора Газа, закрыл КПП "Эрез" на границе с палестинским анклавом и прервал железнодорожное сообщение между городами Ашкелон и Сдерот на юге страны из-за возможного ответа террористической группировки.

Израильские силовики с 10 апреля проводят операции по противодействию террору на Западном берегу в ответ на серию терактов в городах еврейского государства, в результате которых были убиты 20 человек.

Израиль продолжит защищать своих граждан от атак из сектора Газа и будет действовать решительно и точно против террористических целей в палестинском анклаве. С таким заявлением выступил в среду министр обороны еврейского государства Бени Ганц после посещения южных районов страны, граничащих с Газой, сообщила пресс-служба Минобороны.

"Я только что завершил поездку по южным районам Израиля, где мы работаем над обеспечением безопасности для наших граждан, действуя против террористической организации ХАМАС. Израиль будет действовать с точностью и силой против террористических целей и защищать граждан Государства Израиль", - приводит слова Ганца пресс-служба израильского оборонного ведомства.

Министр отметил, что "Армия обороны Израиля раскрыла примеры того, как ХАМАС подвергает опасности палестинских мирных жителей".

"ХАМАС осуществляет атаки из населенных пунктов [в секторе Газа] по населенным пунктам [в Израиле]", - продолжил Ганц, отметив, что "весь мир должен быть в курсе подобного преступления против человечности и должен взимать тяжелую плату с ХАМАС".

Во время поездки министр обороны посетил комплекс детских садов в районе Кфар-Аза у границы с сектором Газа, сообщила пресс-служба.

"Защитная инфраструктура в детских садах была отремонтирована в рамках программы, осуществляемой под эгидой оборонного ведомства и армии", - продолжили в Минобороны Израиля.

"В этом году была отремонтирована инфраструктура в 30 детских садах, расположенных вдоль границы с Газой, и в этом районе было построено дополнительно 25 охраняемых детских садов", - проинформировали в пресс-службе.

17 июля премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что еврейское государство будет быстро и решительно реагировать на любые атаки со стороны Газы. Днем ранее радикалы из сектора выпустили четыре ракеты по Израилю, одна из них была перехвачена системой ПВО. В ответ израильские истребители нанесли в тот же день удар "по военному объекту в центральной части сектора Газа, принадлежащему террористической организации ХАМАС", а также "по цеху ХАМАС по производству оружия", сообщили тогда в армейской пресс-службе. В армии еврейского государства подчеркнули, что правящее в прибрежном анклаве с 2007 года палестинское движение ХАМАС "несет ответственность за любые события, происходящие в секторе Газа и исходящие из него".

В предыдущий раз радикалы из Газы подвергали Израиль ракетному обстрелу 18 июня. 21 мая 2021 года вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и радикальными группировками в палестинском анклаве, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния тогда стали 257 жителей сектора Газа, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек.

Армия Израиля сообщила, что две ракеты были выпущены из сектора Газа, одна из них была перехвачена израильскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Террористы в Газе выпустили две ракеты в направлении израильских граждан . Одна из ракет была перехвачена противовоздушной обороной IDF (Армии обороны Израиля — прим. «Ленты.ру».)», — говорится в сообщении оборонного ведомства в Twitter.

В мае 2021 года с новой силой обострился конфликт сил Израиля и Палестины в секторе Газа. 10 мая палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» начали массированный обстрел израильской территории. В общей сложности они выпустили более четырех тысяч ракет. В ответ армия Израиля нанесла авиаудары по целям в секторе Газа. Взаимные обстрелы продолжались 11 дней.

В декабре 2021 года сообщалось, что Израиль атаковал сирийскую провинцию Латакия, вблизи которой находится российская авиабаза Хмеймим. Ракеты были выпущены по Сирии около со стороны Средиземного моря. В результате попадания ракет вспыхнул пожар. Это привело в большему материальному ущербу.

Вооруженные силы Израиля готовятся принять меры, чтобы не допустить дальнейшего развития ядерной программы Ирана. Об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави. Его слова приводит издание The Jerusalem Post.

«Подготовка тыла к войне — это задача, которую необходимо ускорить в ближайшие годы, особенно в свете того, что нам возможно придется действовать против ядерной угрозы», — заявил Кохави.

По его словам, подготовка военных действий против ядерной угрозы включает в себя разработку оперативных планов, приобретение соответствующего оружия, разведку и обучение.

«ЦАХАЛ [Армия обороны Израиля] продолжает энергично готовиться к нападению на Иран и должна быть готова к любому развитию событий и любому сценарию. Подготовка военного сценария против иранской ядерной программы является моральным долгом и вопросом национальной безопасности», — сказал Кохави.