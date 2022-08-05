Власти Грузии предупредили об угрозе провокаций против россиян

Глава правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе в ходе специального брифинга обратился к правоохранительным органам страны с призывом быть бдительными и не допускать никаких инцидентов, поскольку на данный момент возможны любые провокации против русских, передает "Коммерсант".

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По его словам, партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) пытается "разжечь ксенофобские настроения" в отношении приехавших в Грузию за последние несколько месяцев россиян.

"Партия войны и измены готовит провокации против граждан России",— отметил Кобахидзе.

Как он утверждает, ЕНД, "партии-сателлиты" и "принадлежащие им медиаресурсы" проводят в стране "совершенно позорную ксенофобскую и шовинистическую кампанию против граждан России, находящихся в Грузии".

У организаторов этой кампании, по его словам, "нет ничего общего с грузинскими и европейскими ценностями", поскольку "ксенофобия и шовинизм никогда не были и не будут частью грузинской культуры".