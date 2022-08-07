Израиль согласился на перемирие

Израиль согласился на условия перемирия, предложенные в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

Уточняется, что сейчас ожидается ответ палестинской стороны.

Ранее все стороны конфликты к прекращению огня призывала Москва. Об этом заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова напомнила, что Россия придерживается позиции «в поддержку комплексного и долгосрочного урегулирования палестино-израильского конфликта в соответствии с двухгосударственным принципом». Москва призывает к приговорам, добавила она.

Израильская армия атаковала туннель «Исламского джихада»