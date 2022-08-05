Производитель Snickers назвал Тайвань страной

Американский пищевой гигант Mars Wrigley, который в числе прочего выпускает шоколадные батончики Snickers, принёс Китаю официальные извинения за то, что назвал Тайвань страной. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Ранее Mars Wrigley выпустила ограниченную серию Snickers и в рекламе заявила, что лакомство доступно только в Южной Корее, Малайзии и Тайване.

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Рекламные ролики и снимки распространились в китайской соцсети Weibo. При этом Тайвань, как и Южная Корея и Малайзия, в ролике назывался «страной», отметил Reuters.

Что последовало за этим, не уточняется, однако вскоре Mars Wrigley опубликовала извинения на своей странице в Weibo. Компания заявила, что изменила содержание рекламного контента.

Тайваньский кризис

Отношения США и Китая в последние дни обострились из-за Тайваня. Пекин считает претендующий на независимость остров своей территорией, но 2 августа туда прилетела спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Китай заявил, что расценивает прибытие американского политика на Тайвань как нарушение своего суверенитета. Пока летел самолёт с Пелоси, Пекин направил свою авиацию к Тайваньскому проливу. США вместе с тем подняли истребители со своей базы в японской Окинаве. В ответ на визит власти Китая ввели санкции против Тайваня и Пелоси.

С 3 августа Пекин запретил экспорт песка на остров. Песок необходим в строительстве, он используется в производстве бетона и стекла. КНР также приостановила импорт с Тайваня цитрусовых и замороженной скумбрии.