Эксперт назвал цель визита Пелоси на Тайвань

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань для усиления очага напряженности в Юго-Восточной Азии, где Вашингтон создает условия для образования нового военно-политического блока. Об этом в разговоре с "Рамблером" рассказал профессор МГИМО Алексей Подберезкин.