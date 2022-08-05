Эксперт назвал цель визита Пелоси на Тайвань

Американцы добились того, чего хотели: им удалось усилить очаг напряженности в Юго-Восточной Азии, прежде всего, в отношении Тайваня. Здесь надо понимать, что американцы последовательно ведут дело к созданию такого же военно-политического блока в Юго-Восточной Азии, как и НАТО
на Западе. И для этого им нужно, чтобы была напряженность. Потому что если никакой напряженности не будет, то и обосновать необходимость этого блока будет невозможно.
В этом смысле для России
создание подобного блока в Юго-Восточной Азии и в общем-то на Дальнем Востоке ничего хорошего не представляет. Ясно, что нацеленность блока против Китая будет приоритетной задачей. Но одновременно это будет более согласованная позиция широкой западной коалиции по Юго-Восточной Азии, и противостоять России придется именно там.
Для России в визите Пелоси на Тайвань ничего хорошего нет, за исключением одного положительного момента: любой кризис всегда ведет к появлению каких-то возможностей. Визит Пелоси отразится на усилении сотрудничества России не только с Китаем, но и с целом рядом других стран Юго-Восточной Азии, которые не поддерживают политику США.
Не думаю, что будет создаваться какая-то коалиция в противовес американской. У России, Китая, той же самой Мьянмы, отчасти Индии будет совпадение интересов. И это, безусловно, будет позитивно действовать на ситуацию в Юго-Восточной Азии. Но до блока дело не дойдет, потому что блок предполагает, как правило, безусловное лидерство одного из государств, вокруг которого этот блок создается. Так было при НАТО, при Организации Варшавского договора. А просто широкая коалиция без лидера - это только коалиция. Вообще любая военно-политическая коалиция имеет разные формы интеграции. Вот блок - это высшая степень интеграции, а коалиция - это просто совпадение интересов.
У России и Китая есть общие, совпадающие интересы. Не только в энергетике, но и в торговле. И если они и отражаются на безопасности, то только положительно. Прежде всего, речь идет о том, что сотрудничество России и Китая обеспечивает более выгодные геополитические позиции одного и другого государства. Для Китая огромное значение имеет Север, Северо-Запад, они никак не защищены, потому что все интересы, вся активность КНР сконцентрирована на Юго-Востоке. И для России это тоже имеет колоссальное значение, потому что для нас Восток, Дальний Восток, Юго-Восток вообще - тоже больная тема по понятным причинам. Там противостоим Соединенным Штатам, и без союза с Китаем делать это было бы значительно труднее.