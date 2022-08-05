В Amnesty International призвали Киев убрать вооружения из жилых зон

Киевские власти должны незамедлительно вывести свои военные силы и технику из жилых кварталов, чтобы не подвергать опасности население украинских городов. С таким требованием выступил в пятницу глава французского бюро правозащитной организации Amnesty International Жан-Клод Самуйе.

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"Мы фиксируем нарушения международного гуманитарного права со стороны украинской армии, ставящие под угрозу жизни гражданского населения", - сказал он.



"Мы требуем от украинских сил, чтобы они ушли из жилых кварталов и не использовали их для развертывания атак", - заявил Самуйе.

Как подчеркнул руководитель бюро, "активисты правозащитной организации с апреля по июль проводили проверки, по итогам которых было установлено, что в 19 украинских городах, в том числе в регионах Харькова, Николаева, в Донбассе, украинские силы базировались в центре жилых кварталов, в частности в школах и больницах".

"Мы считаем это нарушением международного гуманитарного права", - отметил глава французского бюро организации.

В четверг Amnesty International, базирующаяся в Великобритании, опубликовала доклад, в котором указывается на нарушение Украиной законов ведения войны и размещение боевой техники и вооружений в школах и больницах.