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17 минут назад

«Они нас очень не любят»: политолог о сносе советских памятников в Латвии

Елена Прошина
Николай Межевичэксперт

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич в разговоре с "Рамблером" прокомментировал ситуацию со сносом советских памятников в Латвии, Литве и Эстонии.

Они нас не любят. Они нас очень не любят. Смысл существования Латвии, Литвы и Эстонии, в отличие, скажем, от Испании, Португалии или Германии, - в отрицании России. То есть государственности в Латвии, Эстонии и Литве на самом деле нет. Есть европейская полуколония, но эта полуколония решает одну задачу: противостояние Москве. Хотят позлить Москву.

Сегодня в глобальном конфликте Латвии, Литве и Эстонии дана та роль, которую они могут выполнять. Литва будет провоцировать нас на калининградском узле. Эстония и Латвия - уничтожать памятники... Элиты стран Прибалтики формируются не по принципу "умный - умный - умный", а по принципу "враг России - враг России - враг России". Это единственный профессиональный критерий.


В сегодняшней борьбе против России есть большое "разделение труда". Прибалтийскими странами выполняются определенные функции: провокация с учетом фактора географической близости и, безусловно, препятствие транзитным путям, ограничение российского туризма. В общем, довольно стандартный набор.
Николай Межевич
Николай МежевичПрезидент Ассоциации прибалтийских исследований

Ранее мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис заявил, что советский памятник Освободителям Риги будет демонтирован и уничтожен. По словам градоначальника, после демонтажа памятника не планируется сохранять какие-либо его части, поскольку Музей оккупации не признал ни одну из частей комплекса художественной ценностью. Объект будет полностью утилизирован, подчеркнул он.

Вместе с тем ранее сообщалось о планах правительства Эстонии устранить все советские памятники из публичного пространства. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал соответствующее решение Таллина "войной с общей историей".

В мире,Видео,Мартиньш Стакис,Дмитрий Песков,
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