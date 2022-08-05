«Они нас очень не любят»: политолог о сносе советских памятников в Латвии

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич в разговоре с "Рамблером" прокомментировал ситуацию со сносом советских памятников в Латвии , Литве и Эстонии .

Ранее мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис заявил, что советский памятник Освободителям Риги будет демонтирован и уничтожен. По словам градоначальника, после демонтажа памятника не планируется сохранять какие-либо его части, поскольку Музей оккупации не признал ни одну из частей комплекса художественной ценностью. Объект будет полностью утилизирован, подчеркнул он.