Китай приостановил сотрудничество с США

Китай временно приостанавливает сотрудничество с США в ряде сфер, в том числе и в военной, из-за визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Об этом объявил МИД КНР.

Фото: Reuters Reuters

В заявлении внешнеполитического ведомства Китая отмечается, что будет прекращен диалог на уровне военных командований двух стран, а также встречи в рамках механизма по обеспечению морской безопасности.

Также будет приостановлено китайско-американское сотрудничество в репатриации нелегальных иммигрантов, в области уголовно-правовой помощи и наркоконтроля, а также в борьбе с транснациональной преступностью.

Будут заморожены и переговоры Китая и США об изменении климата, подчеркнули в МИД.

2 августа Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Впервые за 25 лет американский политик столь высокого ранга посетил остров, который Китай считает своей временно неподконтрольной территорией. В МИД КНР решительно осудил поступок Пелоси, отметив, что он «серьезно нарушает принцип «одного Китая» и положения трех китайско-американских коммюнике» и пообещали ответные меры.