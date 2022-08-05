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31 минуту назад

Китай приостановил сотрудничество с США

Алиса Селезнёва

Китай временно приостанавливает сотрудничество с США в ряде сфер, в том числе и в военной, из-за визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Об этом объявил МИД КНР.

Китай приостановил сотрудничество с США
Фото: ReutersReuters

В заявлении внешнеполитического ведомства Китая отмечается, что будет прекращен диалог на уровне военных командований двух стран, а также встречи в рамках механизма по обеспечению морской безопасности.

Также будет приостановлено китайско-американское сотрудничество в репатриации нелегальных иммигрантов, в области уголовно-правовой помощи и наркоконтроля, а также в борьбе с транснациональной преступностью.

Будут заморожены и переговоры Китая и США об изменении климата, подчеркнули в МИД.

2 августа Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Впервые за 25 лет американский политик столь высокого ранга посетил остров, который Китай считает своей временно неподконтрольной территорией. В МИД КНР решительно осудил поступок Пелоси, отметив, что он «серьезно нарушает принцип «одного Китая» и положения трех китайско-американских коммюнике» и пообещали ответные меры.

Народная освободительная армия Китая (НОАК) начала массовые учения вокруг острова. В ходе них военные провели пуски ракет и стрельбы. А сегодня стало известно, что из-за китайских учений атомному авианосцу США «Рональд Рейган» пришлось изменить свой маршрут и отойти от острова на несколько сотен километров.

В мире,Рональд Рейган,
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