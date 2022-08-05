Обзор иноСМИ: крупный просчет США и миссия Эрдогана

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«У США почти нет времени на подготовку к войне в Тихом океане»

США нужно готовиться к войне с Китаем, который уже может бросить вызов американскому господству на море и в воздухе. При этом время предупреждений закончилось, а на подготовку практически истекло. Об этом в своей статье для The National Interest заявил бывший помощник министра обороны по азиатским и тихоокеанским проблемам безопасности Уоллес Грегсон.

По его словам, конфликт США и Китая вряд ли будет скоротечным и останется только в пределах азиатского региона. Американским властям стоит уже сейчас продумать, как своевременно заменить оружие, которое было направлено на Украину, сумеют ли оборонные заводы работать в три смены, как осуществить доставку войск и организовать их снабжение.

«Где промежуточные аэродромы? Где ремонтировать поврежденные корабли и самолеты? Где военные будут складировать топливо и боеприпасы?» - поинтересовался Уоллес Грегсон, напомнив, что «часики тикают».

«Энергетический кризис может заставить Германию отказаться от санкций»

Пришедшие к власти в Германии «зеленые» продвигают идею органического земледелия в условиях угрозы продовольственного кризиса и ратуют за нестабильную возобновляемую энергетику, несмотря на то, что промышленности грозит крах. Однако их политика может резко измениться, если Россия действительно оставит Германию без газа, считает японское издание Shūkan Gendai.

Журналисты отметили, что прекращение поставок дешевого российского газа и энергетический кризис нанесут огромный ущерб экономике Германии и вместе «с волной рецессии» курс правительства может резко измениться. Возможно, за политическими кулисами уже разрабатываются планы по отмене антироссийских санкций, подчеркивается в статье.

В Болгарии назвали «подводные камни» оплаты за российский газ

Болгария не прекращает попыток снова начать покупать российский газ и вернуться к договору с «Газпромом», однако продолжает настаивать на оплате в евро. В чем именно опасность оплаты за газ в рублях, разбиралось издание Dnes.dir.bg.

Указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях недружественными странами «навязал посредников» в виде «Газпромбанка», в котором необходимо открыть валютные счета. При этом платежное обязательство покупателя считается выполненным только после окончательного завершения конвертации валюты. Это создает риски, что покупатель останется и без денег, и без газа, отмечают журналисты.

«Эрдоган примерит роль борца за мир на Украине»

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану удалось добиться «зернового соглашения», что повысило его международный престиж. В ходе своего визита в Сочи турецкий лидер надеется закрепить успех и убедить главу России Владимира Путина согласиться на прекращение огня и перемирие с Киевом, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

Эрдогану нужны успехи на международной арене, чтобы сгладить репутационный урон, нанесенный экономическим кризисом в Турции, и выступить перед избирателями как государственный деятель мирового уровня. Однако его возможности ограничены, так как для того, чтобы изменить ситуацию на Украине, необходимо участие Вашингтона, подчеркивает издание.

«Польше пора прекращать «войну» с ЕС»

Европейские страны, несмотря на предпринимаемые усилия по повышению обороноспособности, не смогут противостоять России, если не объединятся. Разногласия внутри Европы — «главная причина слабости», заметил в своей статье для Rzeczpospolita польский профессор Ян Зелёнка.

По его словам, сейчас Варшава рассчитывает на особое отношение Вашингтона, однако приоритеты США могут измениться, если Китай нападет на Тайвань или вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке.